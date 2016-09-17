Массимо Каррера взял 19 игроков на матч со «СКА-Хабаровск»

Футболисты московского «Спартака» сразу после утренней тренировки выехала в аэропорт, откуда команда вылетит в Хабаровск на матч 1/16 финала Кубка России между «СКА-Хабаровск» и «Спартаком».

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера включил в состав 19 игроков: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Дмитрий Комбаров, Ромуло, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Александр Зуев, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Зе Луиш, - сообщает официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что защитники Евгений Макеев и Андрей Ещенко, полузащитники Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо восстанавливаются после травм.

