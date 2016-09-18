Лидеры ЦСКА пропустят кубковый матч с «Енисеем»
Футболисты ЦСКА отправились на матч 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея» без многих игроков основного состава.
В Красноярск на игру отправились:
вратари - Сергей Чепчугов, Илья Помазун;
защитники - Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;
полузащитники - Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;
нападающие - Карлос Страндберг, Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Таким образом, матч пропустят Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Роман Еременко и ряд других ключевых игроков красно-синих.
Матч Енисей - ЦСКА начнется 21 сентября в 15:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция