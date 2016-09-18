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Лидеры ЦСКА пропустят кубковый матч с «Енисеем»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футболисты ЦСКА отправились на матч 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея» без многих игроков основного состава.

В Красноярск на игру отправились:

вратари - Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

защитники - Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;

полузащитники - Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;

нападающие - Карлос Страндберг, Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Таким образом, матч пропустят Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Роман Еременко и ряд других ключевых игроков красно-синих. 

Матч Енисей - ЦСКА начнется 21 сентября в 15:00 по московскому времени. 

Матч

Енисей - ЦСКА

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция


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