Виллаш-Боаш может воссоединиться с Гараем в «Валенсии»
Руководство «Валенсии» планирует уволить главного тренера команды Пако Айестарана в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне.
Как сообщает Deportevalenciano, в стане «летучих мышей» рассматривают возможность приглашения экс-наставника «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. Отмечается, что помимо португальского специалиста в список «Валенсии» вошли Роберто Манчини (экс-главный тренер «Интера») и Марселино Гарсия Тораль (бывший наставник «Вильярреала»).
В нынешнем сезоне «Валенсия» под руководством Айестарана не выиграла ни одного матча в чемпионате Испании. На данный момент команда занимает последнюю строчку в таблице Примеры.
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