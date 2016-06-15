Вячеслав Грозный может возглавить «Легию»

60-летний украинский специалист Вячеслав Грозный в ближайшее время может занять пост главного тренера варшавской «Легии».

Грозный тренировал ужгородскую «Говерлу» до расформирования клуба в апреле 2016 года. В 1994 - 1996 и 1999 - 2002 он входил в тренерский штаб московского «Спартака».



Напомним, после третьего поражения кряду в чемпионате Польши руководство «Легии» отправило в отставку албанского тренера Бесника Хаси. В данный момент команда занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице национального первенства. Кроме того, «Легия» уступила на своем поле дортмундской «Боруссии» со счетом 1:6 в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что варшавскую команду могут возглавить Виктор Гончаренко или Олег Кононов, но эта информация не нашла подтверждения.

В прошлом сезоне «Легия» выиграла чемпионат и Кубок Польши под руководством Станислава Черчесова.









