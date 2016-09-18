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Луис Энрике: «Барселона» должна повести с «Атлетико» совершенный матч

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. 

«Сейчас «Атлетико» делает то же самое, что помогло добиться ему успехов за последние годы. Очевидно, игра мадридского клуба основывается на защите. Они доминируют при стандартах и неплохо действуют на контратаках. На мой взгляд, это одна из лучших команд нашего чемпионата.

«Барселоне» следует совершать как можно меньше ошибок, провести совершенный матч и хорошо воспользоваться свободными зонами. Ни одна игра с этой командой не бывает легкой. Я не думаю, что подопечные Диего Симеоне будут много прессинговать. Они будут стараться забрасывать мяч нам за спину, чтобы использовать пространство за латералями, бороться за мячи в воздухе и при отскоках», – приводит слова Энрике Marca.

Напомним, матч между командами состоится 21 сентября на домашней арене каталонского клуба «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.

Матч

Атлетик - Валенсия - 2:1 (2:1)

Голы

Медран 2 (0:1). Адурис 24 (1:1). Адурис 41 (2:1).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Лапорте, Боведа (Y. Álvarez, 70), Сусаета, Беньят, де Маркос, Итурраспе (Сан Хосе, 63), Гарсия, Адурис, Уильямс (Рико, 80)

Валенсия: Алвес, Сантос, Монтойя, Мангаля, Медран, Парехо, Гайя, Суарес (Канселу, 66), Эль Хаддади, Родриго (Мина, 65), Нани

Предупреждения:

Гарсия, 19; Беньят, 27; Сусаета, 75; Адурис, 84 - Гайя, 23; Парехо, 67; Канселу, 78; Мангаля, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

18 сентября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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