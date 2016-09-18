Луис Энрике: «Барселона» должна повести с «Атлетико» совершенный матч

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.

«Сейчас «Атлетико» делает то же самое, что помогло добиться ему успехов за последние годы. Очевидно, игра мадридского клуба основывается на защите. Они доминируют при стандартах и неплохо действуют на контратаках. На мой взгляд, это одна из лучших команд нашего чемпионата.

«Барселоне» следует совершать как можно меньше ошибок, провести совершенный матч и хорошо воспользоваться свободными зонами. Ни одна игра с этой командой не бывает легкой. Я не думаю, что подопечные Диего Симеоне будут много прессинговать. Они будут стараться забрасывать мяч нам за спину, чтобы использовать пространство за латералями, бороться за мячи в воздухе и при отскоках», – приводит слова Энрике Marca.

Напомним, матч между командами состоится 21 сентября на домашней арене каталонского клуба «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.