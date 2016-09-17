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Алексей Ребко: Если нам не поможет Мутко, никто не поможет

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Капитан «Луча-Энергии» Алексей Ребко прокомментировал ситуацию, которая сложилась в клубе из Владивостока.

- В клубе сложилась ситуация, когда мы подошли к краю и дальше просто не видим выхода, кроме как бойкотировать тренировки и матчи. Если никто не обратит на нас внимания, то не будем тренироваться и играть. Матч с «Нефтехимиком» был три дня назад, мы выиграли, но уже на него полкоманды не хотело выходить. До следующей игры есть время, чтобы как-то исправить ситуацию. Напишем Виталию Леонтьевичу Мутко, постараемся привлечь его внимание. Если он не поможет, то, наверное, вообще никто не поможет, - рассказал Ребко.

Напомним, что чуть ранее президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов комментируя ситуацию, сложившуюся в «Луч-Энергия», назвал ее взрывоопасной: «Ситуация очень взрывоопасная. Я там (во Владивостоке) находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате».

Также сообщалось, что игроки дальневосточного клуба намерены бойкотировать домашний матч со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.

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