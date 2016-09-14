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Зинедин Зидан: Роналду и Бэйл готовы к игре с «Вильярреалом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих игроков перед матчем 5-го тура Примеры с «Вильярреалом».

«Гарет и Криштиану готовы к игре с «Вильярреалом». Что касается Пепе, то он сегодня не тренировался, однако, у нас есть еще четыре защитника, который могут его заменить. Начо может сыграть как в центре, так и на любом фланге обороны. 

Должен сказать, что у нашей команды было мало времени на подготовку. «Реал» будет стараться получить три очка. Мои игроки не будут отвлекаться на другие матчи.

На данный момент мы еще ничего не выиграли. Единственный способ добиться поставленных целей – продолжать в том же духе», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, встреча между командами состоится 21 сентября на домашней арене мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу».

Роналду и Бэйл пропустили предыдущий матч национального чемпионата с «Эспаньолом», который «Реал» выиграл со счетом 2:0.

Матч

Реал - Вильярреал

Место и дата

21 сентября 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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