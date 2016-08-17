Андрей Рябинский: Время на завершение переговоров по бою Поветкин - Стиверн продлено до 30 сентября
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг переговоров по организации боя Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.
- Вероятность достижения договоренности о бое - 50 на 50. У нас время на
завершение переговоров продлено до 30 сентября. а 30-го состоятся торги.
Сейчас мы находимся в стадии переговоров. Есть ряд несогласованных
моментов, но главный вопрос, наверное, материальный — в размере
призового фонда.
Меня устроит проведение боя и в России, и в Америке — с одинаковой вероятностью, - рассказал Рябинский.
Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя Александра Поветкина (1-й номер рейтинга организации) и Бермейна Стиверна (2-й номер). Победитель этого поединка сразится с действующим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, который в данный момент восстанавливается после травмы.
Ранее сообщалось, что бой будет выставлен на промоутерские торги.