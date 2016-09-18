Президент ФНЛ: Как «Луч» допустили к соревнованиям? В соответствии с требованиями

Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил, как «Луч-Энергия» прошел процедуру лицензирования для участия в чемпионате, учитывая то, что у клуба многомесячные долги перед футболистами по зарплате.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Луча» и персонал клуба не получают денег на протяжении трех-пяти месяцев. Во вторник игроки «Луча» бойкотировали тренировку.

- Про задолженность в четыре-пять месяцев написано в прессе. Не всегда же можно верить тому, что написано. Существует четкая процедура лицензирования клубов, где все отслеживается. И процедурой этой, хочу заметить, занимается РФС. С задолженностями, которые существуют, клуб не допустят к соревнованиям. Значит, «Луч» допустили в соответствии с требованиями. А что касается текущей ситуации, подробнее о ней смогу говорить в среду. Сейчас предпринимаются определенные усилия. В частности, Виталия Леонтьевича (Мутко – Прим. ред.) мы проинформировали, - сказал Игорь Ефремов корреспонденту Sovsport.ru.

Сейчас «Луч» занимает 16-е место в ФНЛ.