Президент ФНЛ: Как «Луч» допустили к соревнованиям? В соответствии с требованиями
Президент ФНЛ Игорь Ефремов
объяснил, как «Луч-Энергия» прошел процедуру лицензирования для участия в
чемпионате, учитывая то, что у клуба многомесячные долги перед футболистами по
зарплате.
Напомним,
ранее сообщалось, что футболисты «Луча» и персонал клуба не получают денег на
протяжении трех-пяти месяцев. Во вторник игроки «Луча» бойкотировали
тренировку.
- Про
задолженность в четыре-пять месяцев написано в прессе. Не всегда же можно
верить тому, что написано. Существует четкая процедура лицензирования клубов,
где все отслеживается. И процедурой этой, хочу заметить, занимается РФС. С задолженностями,
которые существуют, клуб не допустят к соревнованиям. Значит, «Луч» допустили в
соответствии с требованиями. А что касается текущей ситуации, подробнее о ней
смогу говорить в среду. Сейчас предпринимаются определенные усилия. В
частности, Виталия Леонтьевича (Мутко – Прим. ред.) мы проинформировали, -
сказал Игорь Ефремов корреспонденту Sovsport.ru.
Сейчас «Луч»
занимает 16-е место в ФНЛ.