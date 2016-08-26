Роналду начал встречаться с бывшей мисс Испания
Как сообщает Corazon CZN, нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду начал встречаться с бывшей мисс Испания Дезире Кордеро.
Согласно информации источника, 31-летний игрок познакомился с девушкой через социальную сеть Instagram. На данный момент молодая пара живет вместе, поскольку Кордеро решила переехать в Мадрид.
Ранее сообщалось, что после Евро-2016 Криштиану начал встречаться с фитнес-моделью из Флориды Кассандрой Дэвис.
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