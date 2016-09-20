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Адвокат Артем Пацев: Пробирки паралимпийцев не из системы «спасти-карантин», упомянутой в докладе Макларена

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Адвокат Артем Пацев рассказал об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских Игр, уточнив некоторые моменты по допинг-пробам.

«Обнаружены действительно несколько внутренних царапин и прокол. При этом и пробирки и крышки стеклянные. Мне бы хотелось понять, как можно сделать прокол в стекле? Это сложно представить. Еще сложнее понять, причем тут спортсмены? Их участие в допинг-пробе заканчивается, когда закупоривают крышку пробирки. За хранение он не несет ответственность. Самое интересное применительно к нашим пробам, что их нет в системе «спасти-карантин», о которой говорится в докладе Макларена.

Еще есть подозрение во вливании в пробу посторонних веществ. Тоже не понятно как это можно сделать», - сказал Пацев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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