Адвокат Артем Пацев: Обратились в компанию, которая производит пробирки для допинг-проб

Адвокат Артем Пацев рассказал о пробирках паралимпийцев, в которых были обнаружены несколько внутренних царапин и прокол.

«Что мы будем делать? Планируем ребят защищать. Мы обратились в компанию, которая производит пробирки с просьбой прокомментировать эти данные.

Кроме того мы сообщили в МПК, что есть такие претензии и представили объяснения спортсменов. Предложили создать независимую комиссию, в присутствии которой вскрыть пробы Б.

Подозрительные пробы датируются периодом игр в Сочи – 6, 8, 10, 12 и 13 марта 2014 года», - сказал Пацев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.