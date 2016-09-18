Ничушкин подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Состав ЦСКА пополнил 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз».

«Хоккейный клуб ЦСКА выкупил у московского «Динамо» права на нападающего Валерия Ничушкина. Между клубом и игроков достигнута договоренность о заключении контракта сроком на два года. Соглашение будет подписано в ближайшее время», - говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

Ранее генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил о том, что он не будет препятствовать возвращению Ничушкина в КХЛ.

Напомним, Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10.

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка.

Ничушкин дважды участвовал в юниорских чемпионатах мира (2012, 2013). На молодежном чемпионате мира-2013 в Уфе он стал бронзовым призером в составе сборной России.