Шайба Мянтюля принесла «Куньлуню» победу над «Нефтехимиком»
Хоккеисты «Куньлуня» на домашней арене одержали верх над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе китайской команды отметились Бретт Белльмор и Туукка Мянтюля. Единственный гол в составе нижнекамского клуба забросил Игорь Полыгалов.
После 7 матчей в активе пекинского клуба 12 очков и 11 место на «Востоке». «Нефтехимик», набрав в 11 встречах 14 очков, занимает 10 место в Восточной конференции.
Куньлунь (Пекин) – Нефтехимик
(Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Голы: 1:0 Белльмор (Мянтюля, Поникаровский, 11.22, бол.), 1:1 Полыгалов (Секстон, Гюнге, 21.11), 2:1 Мянтюля (Флери, 48.58, бол.).
Вратари: Макаров – Колппанен (59.40).
Штраф: 16 – 37.
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