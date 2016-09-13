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Хосеп Гвардиола: У Селюка должно хватить мужества извиниться за свои слова

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывания агента Дмитрия Селюка, который представляет интересы полузащитника «горожан» Яя Туре.

Напомним, ранее Селюк, комментируя невключение Туре в заявку команды на Лигу чемпионов, сказал следующее: «Отсутствие Яя в списке – решение гениального менеджера современности».

«Решение не включать Туре в заявку команды на Лигу чемпионов далось мне непросто. Очень непросто. Я давно знаю этого футболиста, он хороший парень. 

У Дмитрия Селюка должно хватить мужества извиниться за свои слова. Только после этого Яя вновь станет частью «Манчестер Сити». Уверен, Дмитрий очень любит своего клиента, однако, я не могу представить такой ситуации, чтобы мой агент, когда я играл за «Барселону», высказывался подобным образом о Йохане Кройфе», – приводит слова специалиста Goal.

В нынешнем сезоне 33-летний Туре провел за «Манчестер Сити» один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.

Отметим, что его контракт с английским клубом истекает летом 2017 года. 


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