Хосеп Гвардиола: У Селюка должно хватить мужества извиниться за свои слова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывания агента Дмитрия Селюка, который представляет интересы полузащитника «горожан» Яя Туре.



Напомним, ранее Селюк, комментируя невключение Туре в заявку команды на Лигу чемпионов, сказал следующее: «Отсутствие Яя в списке – решение гениального менеджера современности».



«Решение не включать Туре в заявку команды на Лигу чемпионов далось мне непросто. Очень непросто. Я давно знаю этого футболиста, он хороший парень.

У Дмитрия Селюка должно хватить мужества извиниться за свои слова. Только после этого Яя вновь станет частью «Манчестер Сити». Уверен, Дмитрий очень любит своего клиента, однако, я не могу представить такой ситуации, чтобы мой агент, когда я играл за «Барселону», высказывался подобным образом о Йохане Кройфе», – приводит слова специалиста Goal.

В нынешнем сезоне 33-летний Туре провел за «Манчестер Сити» один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.

Отметим, что его контракт с английским клубом истекает летом 2017 года.



