Светлана Коновалова: Нас хотят убрать из спорта, потому что мы сильны

Российская биатлонистка и лыжница, чемпионка Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции 12,5 км сидя Светлана Коновалова рассказала об отстранении команды от Паралимпийских Игр в Рио.

«Мы два года пахали как проклятые, цель была победить в Сочи. Я уверена, что сейчас просто пытаются убрать конкурентов, потому что видят, насколько мы сильны», - сказала Коновалова.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.