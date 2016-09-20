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Светлана Коновалова: Нас хотят убрать из спорта, потому что мы сильны

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская биатлонистка и лыжница, чемпионка Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции 12,5 км сидя Светлана Коновалова рассказала об отстранении команды от Паралимпийских Игр в Рио.

«Мы два года пахали как проклятые, цель была победить в Сочи. Я уверена, что сейчас просто пытаются убрать конкурентов, потому что видят, насколько мы сильны», - сказала Коновалова.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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