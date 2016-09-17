Анонсированы расписание и формат Gfinity CS:GO Invitational

WCA анонсировала турнир для команды из России, Китая и Великобритании World Cyber Arena анонсировала турнир WCA World Contest Championship по Counter-Strike: Global Offensive. Организаторы заявили, что на турнире примут участие команды из России, Китая и Великобритании. Общий призовой фонд чемпионата составит около 112 000 долларов.