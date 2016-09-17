Анонсированы расписание и формат Gfinity CS:GO Invitational
Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.
Турнир пройдет в формате Single Elimination, bo5. В полуфинальных матчах коллективы EnVyUs и Epsilon сыграют 23 сентября, а mousesports и GODSENT сразятся 24 сентября. Гранд-финал состоится 25 сентября. Событие пройдет в Национальном выставочном центре (NEC) Бирмингема.
Gfinity CS:GO Invitational пройдет в рамках игровой выставки EGX в Бирмингеме, Великобритания.Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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