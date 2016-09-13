Дмитрий Селюк: Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся?

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал о своем отношении к наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле, который ранее потребовал у него извинения.



«Гвардиола ждёт от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду. Во-первых, я могу говорить всё, что хочу. Во-вторых, не Гвардиола будет за меня решать, когда мне говорить, и когда перед кем извиняться. А извиниться за что? За слова о том, что если он выиграет Премьер-лигу, то я буду ему аплодировать, а в случае провала пусть он извиняется перед Туре и Хартом? За эти слова?



Я считаю, что Гвардиола должен извиниться перед Мануэлем Пелегрини, Хартом и Туре. В Англии еще не вымерли традиции джентльменства, я считаю, что его коллеги не должны ему и руки протягивать. За то, как он подсидел Пелегрини и вел различные игры за его спиной. Он должен извиняться перед Пеллегрини. А не я перед Пепом. Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся? Суперменеджер? Я его очень хорошо знаю, поверьте мне, он – не суперменеджер», – приводит слова Селюка «Чемпионат».

Напомним, ранее Селюк, комментируя невключение Туре в заявку команды на Лигу чемпионов, сказал следующее: «Отсутствие Яя в списке – решение гениального менеджера современности».



