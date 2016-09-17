Медведев за час обыграл Бублика в первом круге SpbOpen-2016
Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 одержал победу над своим соотечественником Александром Бубликом в двух сетах (6:4, 6:0).
Матч продолжался один час. Следующим соперником Медведева будет немецкий спортсмен Александр Зверев, ранее обыгравший Карена Хачанова.
Отметим, Медведев пробился в основную сетку SpbOpen через квалификацию.
Напомним, 21-й розыгрыш St. Petersburg Open стартовал 19 сентября, турнир завершится 25 числа.
Матч
Медведев Д. (Россия) - Бублик А. (Россия) - 6:4, 6:0
Место и дата
20 сентября 15:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически