Андрей Митьков: Фантазия Родченкова безгранична. Ждем дальнейших разоблачений

Спортивный агент Андрей Митьков рассказал об отстранении команды от Паралимпийских Игр.

«Насколько известно следует ждать и дальнейших разоблачений. По моим данным в списке, который прислали в ПКР, значится 10 фамилий. Скорее всего, будут и дальнейшие разоблачения и олимпийцев и паралимпийцев. Судя по всему, фантазия Родченкова безгранична, притом, что ему полностью доверяют», - сказал Митьков.