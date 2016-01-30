Минск примет чемпионат Европы в 2019 году

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года пройдет в столице Белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Такое решение было принято на заседании совета ISU, которое проходило в Женеве. Сообщается, что турнир пройдет в Минске с 21 по 27 января 2009 года.

На проведение чемпионата Европы-2019 также претендовали Загреб (Хорватия), Грац (Австрия), Киев (Украина) и Таллин (Эстония).

Ранее стало известно, что в 2017 году чемпионат Европы пройдет в Остраве (Чехия), а в 2018 году этот турнир примет Москва.