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Минск примет чемпионат Европы в 2019 году

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Международный союз конькобежцевКомментарии

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года пройдет в столице Белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Такое решение было принято на заседании совета ISU, которое проходило в Женеве. Сообщается, что турнир пройдет в Минске с 21 по 27 января 2009 года.

На проведение чемпионата Европы-2019 также претендовали Загреб (Хорватия), Грац (Австрия), Киев (Украина) и Таллин (Эстония).

Ранее стало известно, что в 2017 году чемпионат Европы пройдет в Остраве (Чехия), а в 2018 году этот турнир примет Москва.

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