Люк Шоу может успеть восстановиться к игре с «Лестером»

Как сообщает журналист Симон Пич, защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, получивший повреждение паха в выездном матче 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:3), пропустит игру с «Нортгемптон Таун».



Пич отметил, что игрок может успеть восстановиться к матчу с «Лестером», который состоится 24 сентября в рамках 6-го тура АПЛ.



Встречу с «Нортгемптон Таун» подопечные Жозе Моуринью проведут в рамках 3-го раунда Кубка лиги. Игра состоится 21 сентября и стартует в 21.45 мск.