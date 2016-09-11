Сборная России по футболу сыграет с Катаром в гостях

Товарищеский матч между сборными Катара и России проведет на выезде в ноябре 2016 года.



- Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить, - цитирует Мутко ТАСС.



Напомним, что ранее стало известно, что товарищеский матч Россия - Румыния может пройти в Грозном или Махачкале.

Отметим, что ранее Сборная России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова уже провела две товарищеских встречи — 31 августа в Анталье с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с ганцами (1:0).

9 октября в Краснодаре россияне встретятся со сборной Коста-Рики.