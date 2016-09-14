Адвокат Артем Пацев: Вторая часть доклада Макларена запланирована на конец года

Адвокат Артем Пацев рассказал, когда выйдет вторая часть главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге.



«По моим данным вторая часть доклада Макларена запланирована на конец года. Пока ни к кому из российских организаций и частных лиц за содействием он не обращался. База у него большая, видимо, и по запросам федераций или по своей инициативе он сообщает имена спортсменов, вовлеченных в историю с исчезающими пробами.



Зачастую спортсмен сам не помнит сколько сдал проб. Господин Родченков помнит не только имена и даты, но и номера проб. Пока нам приходится работать с такого рода доказательствами», – сказал Пацев.



