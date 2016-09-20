Жонатас: «Рубину» нужно забыть матч с «Зенитом» и прибавить на всех уровнях

Нападающий «Рубина» Жонатас поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

- Сложно говорить после такого результата. 1:4 – это крупное поражение. Сейчас нам нужно проанализировать эту игру и сразу же переходить к следующему поединку. Мы должны сплотиться и конечно же работать и прибавлять. Победившая команда всегда играет лучше. Мы просто должны забыть эту игру и прибавить как на общекомандном уровне, так и каждый индивидуально, – приводит слова Жонатаса официальный сайт «Рубина».

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».