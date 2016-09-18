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Маурисио Почеттино: Кейн повредил связки голеностопного сустава

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии форварда Харри Кейна, который, как сообщалось ранее, пропустит матч с ЦСКА.

«Харри повредил связки голеностопного сустава. Пока я не могу сказать, сколько времени потребуется на восстановление», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии получил травму в матче 5-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:0). 

Матч с ЦСКА лондонский клуб проведет 27 сентября на выезде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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