Маурисио Почеттино: Кейн повредил связки голеностопного сустава

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии форварда Харри Кейна, который, как сообщалось ранее, пропустит матч с ЦСКА.

«Харри повредил связки голеностопного сустава. Пока я не могу сказать, сколько времени потребуется на восстановление», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии получил травму в матче 5-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:0).

Матч с ЦСКА лондонский клуб проведет 27 сентября на выезде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

