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Андрей Сафронов: Ничушкин хотел выступать за «Трактор», но клубы недоговорились

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Подписавший двухлетний контракт с ЦСКА форвард Валерий Ничушкин хотел выступать за «Трактор», но клубы не смогли договориться. Об этом в интервью «Р-Спорт» рассказал генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

- У нас была договоренность, что мы приобрели права по Валерию Ничушкину, встречались, разговаривали. Первое его желание было – играть в родном челябинском «Тракторе», но мы не договорились финансово, потому что права, еще раз повторю, принадлежали «Динамо». ЦСКА вышел с интересным и для нас очень нормальным предложением с финансовой стороны. Мы пришли к общему знаменателю и заключили это спортивное соглашение – цитирует Сафронова «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз», пополнил состав ЦСКА.

Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 (23 + 41) очка.

Ничушкин дважды участвовал в юниорских чемпионатах мира (2012, 2013). На молодежном чемпионате мира-2013 в Уфе он стал бронзовым призером в составе сборной России.

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