Даниил Медведев: В первом сете мы с Бубликом сильно нервничали, друг друга давно знаем
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Александра Бублика (6:4, 6:0).
- В первом сете мы оба сильно нервничали, друг друга давно знаем. Не
каждую неделю играем турниры такого уровня. Потом я взял себя в руки и,
считаю, лучше провел этот матч.
- В этом году вы стремительно прогрессируете. За счет чего?
- Я начал показывать хороший теннис еще зимой после предсезонки. На челленджере играешь через квалификацию, попадаешь на сильных... Но потом появился класс, я добился хороших результатов и пошел вверх.
- Вы играли со Зверевым?
- Мы встречались один раз, я победил. Кажется, мне было семнадцать. Это было в Италии. Матч переносили с открытого на закрытый корт, был дождь, игра шла часа четыре.
- Как оцениваете SpbOpen?
- Турнир отличный, организация одна из лучших. Надеюсь, буду играть тут каждый год, - передает слова Медведева корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, матч продолжался один час. Следующим соперником Медведева будет немецкий спортсмен Александр Зверев, ранее обыгравший Карена Хачанова.
Отметим, Медведев пробился в основную сетку SpbOpen через квалификацию.
21-й розыгрыш St. Petersburg Open стартовал 19 сентября, турнир завершится 25 числа.