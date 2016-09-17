Александр Бублик: Хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким

Рафаэль Надаль: Было бы полезнее, если бы результаты допинг-теста публиковали спустя две недели после его сдачи

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что не нарушал правил, принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению (TUE).