Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс3 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург2 : 2Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Александр Бублик: Хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Даниила Медведева (4:6, 0:6).

- Эмоции положительные, необычно выходить на корт. Очень сильно недоволен своей игрой. В первом сете мы оба волновались, а во втором Медведев почувствовал уверенность и не оставил мне шансов.

- Тяжело играть против своих?
- Да, я думал, что очень не хочу играть с кем-то из наших.

- Каково это - дебютировать при своей публике?
- Я хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким.

- С Медведевым раньше встречались?
- Только один раз в Казани на челленджере, и он тоже выиграл, - передает слова Бублика корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, матч продолжался один час. Следующим соперником Медведева будет немецкий спортсмен Александр Зверев, ранее обыгравший Карена Хачанова.

Отметим, Медведев пробился в основную сетку SpbOpen через квалификацию.

21-й розыгрыш St. Petersburg Open стартовал 19 сентября, турнир завершится 25 числа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Медведев: В первом сете мы с Бубликом сильно нервничали, друг друга давно знаемРоссийский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Александра Бублика (6:4, 6:0).Медведев за час обыграл Бублика в первом круге SpbOpen-2016Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 одержал победу над своим соотечественником Александром Бубликом в двух сетах (6:4, 6:0).Николай Дурманов: Надалю прописан препарат, который назначают при очень серьезных заболеванияхБывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил информацию о терапевтических исключениях Рафаэля Надаля, которую предоставили хакеры из группы Fancy Bears.Рафаэль Надаль: Было бы полезнее, если бы результаты допинг-теста публиковали спустя две недели после его сдачиИспанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что не нарушал правил, принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению (TUE).«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru передает слова 19-летнего немца Александра Зверева, который сыграл свой первый матч в России на турнире АТР.Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru рассказывает о первом дне мужского турнира серии АТР, где собралось много звезд, но не было российских побед.Карен Хачанов: Против Зверева играл не так, как планировал, не был самим собойРоссийский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча первого раунда SpbOpen-2016 против Александра Зверева (5:7, 4:6).Александр Зверев: После нереализованного брейк-пойнта в первом гейме Хачанов начал играть намного лучшеНемецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в матче первого раунда SpbOpen-2016 против Карена Хачанова (7:5, 6:4).SpbOpen-2016. Хачанов проиграл Звереву и другие матчи19 сентября прошли первого раунда St. Petersburg Open-2016 в одиночном разряде.Хачанов уступил Звереву в первом раунде SpbOpen-2016Российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6.Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойСтэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойГлавная звезда SpbOpen-2016 Стэн Вавринка вспомнил предыдущий приезд в Петербург и объяснил, за счет чего смог выиграть US Open.Стэн Вавринка: Отказаться от участия в Олимпиаде было правильным решениемШвейцарский теннисист, участник SpbOpen-2016 Стэн Вавринка рассказал о победе на US Open и поделился ожиданиями от турнира в Петербурге.«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и Петербурге«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и ПетербургеКанадец Милош Раонич, приехавший на SpbOpen защищать титул, высказался об опубликованных данных про запрещенные препараты и гонке за топ-3.Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытойКанадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpenЗавершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpenРоссийский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в основную стадию SpbOpen-2016.Медведев обыграл Павича и вышел в основную сетку турнира в Санкт-ПетербургеРоссиянин Даниил Медведев в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге нанес поражение представителю Хорватии Анте Павичу.Медведев и Зверев пробились в финал квалификации SpbOpen-2016На 21-м международном теннисном турнире St.Petersburg Open состоялись первые матчи стартового раунда квалификации.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Виктор Троицки: С большим удовольствием возвращаюсь в ПетербургСербский теннисист Виктор Троицки на пресс-конференции, посвященной SpbOpen-2016, рассказал о возможности общения с журналистами на русском языке.
ATP Tour
ATP Tour
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение