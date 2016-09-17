Александр Бублик: Хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким
Российский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Даниила Медведева (4:6, 0:6).
- Эмоции положительные, необычно выходить на корт. Очень сильно
недоволен своей игрой. В первом сете мы оба волновались, а во втором
Медведев почувствовал уверенность и не оставил мне шансов.
- Тяжело играть против своих?
- Да, я думал, что очень не хочу играть с кем-то из наших.
- Каково это - дебютировать при своей публике?
- Я хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким.
- С Медведевым раньше встречались?
- Только один раз в Казани на челленджере, и он тоже выиграл, - передает слова Бублика корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, матч продолжался один час. Следующим соперником Медведева будет немецкий спортсмен Александр Зверев, ранее обыгравший Карена Хачанова.
Отметим, Медведев пробился в основную сетку SpbOpen через квалификацию.
21-й розыгрыш St. Petersburg Open стартовал 19 сентября, турнир завершится 25 числа.