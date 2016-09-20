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Константин Генич: «Спартак» – лидер чемпионата, чего не было давно. И кто скажет, что это не закономерно?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру московского «Спартака» при Массимо Каррере. 

«Когда мы сможем сказать, что «Спартак» играет по-карреровски, покажет только время, как бы банально это ни звучало. Опять-таки, вернемся к тезисам Аленичева, что Массимо столкнется с большими проблемами в будущем: ему будет необходима поддержка, и он думает, что эта поддержка ему будет оказана. Насколько самого Карреру хватит и насколько хватит «Спартак» играть в энергозатратный футбол, выплескивая столько эмоций в каждом матче, предсказать очень тяжело. Пока за «Спартаком» наблюдать очень интересно. «Спартак» живой, настоящий. Он – лидер чемпионата, чего не было давно. И кто скажет, что это не закономерно?

У команды действительно появились новые черточки, она начала играть вперед и не боится рисковать. Плюс, у этого тренера есть чуйка. Когда он выпускает в составе Попова, Ивелин забивает. Выпускает Джано – забивает и он. Ну а Зе Луиш как был нестабильным, так и продолжает оставаться таким же. В конце концов, стабильно в «Спартаке» только одно – классная игра Квинси Промеса», – приводит слова Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

На данный момент красно-белые, набрав 19 баллов, занимают первую строчку в таблице РФПЛ.


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