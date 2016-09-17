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Виталий Мутко: С мая 2017 года Фернандес сможет выступать за сборную России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший паспорт России, сможет выступать за национальную команду.

«Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду. У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет», – приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее Фернандес, получив паспорт РФ, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, однако, из-за полученной травмы не сумел принять участие в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы.


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