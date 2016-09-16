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Карло Анчелотти: «Интер» может стать главным сюрпризом нынешнего сезона

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, который ныне возглавляет мюнхенскую «Баварию», высказался о командах чемпионата Италии, отметив миланский «Интер».

«Думаю, что «Наполи» и Маурицио Сарри – это блестящий союз. Да, они потеряли Гонсало Игуаина, однако, клуб приобрел такого игрока, как Аркадиуш Милик, который начал забивать с первых же матчей.

«Ювентус» силен, а его игроки очень опытны. Да, состав туринского клуба минувшим летом потерпел изменения, но они все еще имеют внушительную силу.

На мой взгляд, «Интер» может стать главным сюрпризом в этом сезоне. Каждый говорил, что эту команду ждет падение, но не я. Я так говорю, не потому что экстрасенс, а потому, что мотивация очень важна. Между де Буром и игроками хорошие отношения, потому они и победили «Ювентус», – сказал специалист в интервью Sky Sport Italia.

На данный момент «Интер» занимает 6 место в таблице Серии А, набрав 7 баллов.


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