Джон Торторелла: Нам нужно просто выиграть этот матч у Канады
Главный тренер сборной США Джон Торторелла поделился планами на предстоящую игру группового этапа Кубка мира со сборной Канады.
- Сегодня у нас не играют (Брэндон) Дубински, Кори Шнайдер и Джек Джонсон. Нам нужно просто выиграть этот матч, играть правильно, необходимо быть очень терпеливыми, как в некоторых матчах до начала турнира. Что ждем от Дастина Бафлина? Что он забьет несколько шайб в большинстве, Дастин был очень расстроен, что не играл в первом матче - цитирует наставника сборной США «Р-Спорт».
Напомним, матч между сборными командами США и Канады состоится 21 сентября в 3:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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