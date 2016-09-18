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Диего Годин: «Атлетико» в матче с «Барселоной» должен выложиться на 120 процентов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в рамках 5-го тура Примеры.

«У нашей команды нет времени на отдых. «Атлетико» готов играть против самых лучших. «Барселона» – непростой соперник, особенно на своем поле. Мы должны выложиться на 120 процентов. Игроки каталонского клуба сильны не только в атаке, они отлично действуют в обороне.

В двух первых играх сезона мы играли хорошо, но выиграть нам не удалось. Несмотря на все это, мы продолжали верить в свои идеи и результаты наладились», – цитирует Година официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, матч между командами состоится 21 сентября на домашней арене каталонского клуба «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск. 


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