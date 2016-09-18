Открылась регистрация на Всероссийскую Киберспортивную Студенческую Лигу

Завершились вторые отборочные соревнования турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2. Победителем квалификаций стал HÔNAN.

Определен второй финалист «КиберБитвы МегаФон» Завершились вторые отборочные соревнования турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2. Победителем квалификаций стал HÔNAN.

Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.

Анонсированы расписание и формат Gfinity CS:GO Invitational Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.