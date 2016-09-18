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Открылась регистрация на Всероссийскую Киберспортивную Студенческую Лигу

Дмитрий Галкин
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Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига (ВКСЛ) объявляет о начале регистрации команд на сезон 2016–2017.

Официальными дисциплинами предстоящего сезона являются Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 17, League of Legends и Hearthstone: Heroes of Warcraft. Общий призовой фонд ВКСЛ в текущем сезоне составляет 7 000 000 рублей. Подать заявки на участие можно на официальном сайте лиги.

ВКСЛ – это уникальный студенческий проект, дающий возможность учащимся высших учебных заведений России получить опыт киберспортивных соревнований и начать карьеру профессионального игрока. Организатором лиги является Федерация компьютерного спорта России, которая проводит киберспортивные соревнования по всей стране. 

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