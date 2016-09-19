Бросок Мозякина принес «Магнитке» победу над «Слованом»
Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:2. Победная шайба на счету капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.
Также в составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Войтек Вольски, Александр Сёмин и Оскар Осала. В составе «Слована» голами отметились Вацлав Недорост и Томаш Кубалик.
Матч
Металлург Мг - Слован - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы:
Вольски (Мозякин, Ли), 4:57 (1:0). Недорост (Пластино, Вьеденски), 16:40 (1:1). Кубалик (Шишка, Зиго), 18:00 (1:2). Сёмин (Мозякин, Коварж), 31:32 (2:2). Мозякин (Вольски, Ли), 55:23 (3:2). Осала (Коварж), 56:50 (4:2).
Место и дата
20 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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