Определен второй финалист «КиберБитвы МегаФон»

Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига (ВКСЛ) объявляет о начале регистрации команд на сезон 2016–2017.

Открылась регистрация на Всероссийскую Киберспортивную Студенческую Лигу Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига (ВКСЛ) объявляет о начале регистрации команд на сезон 2016–2017.

Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.

Анонсированы расписание и формат Gfinity CS:GO Invitational Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.