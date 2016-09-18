Определен второй финалист «КиберБитвы МегаФон»
Завершились вторые отборочные соревнования турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2. Победителем квалификаций стал коллектив HÔNAN.
В финале HÔNAN обыграл команду Polina Squad со счетом 2:0. Коллектив выступит в составе Даниила «MetaGame» Грузинова и Андрея «Dread» Голубева. Организаторы «Кибербитвы» проведут еще две открытые квалификации.
Победители отборочных примут участие в LAN-финале 8 октября в одной из башен «Москва-Сити» под руководством своих кураторов. Призовой фонд турнира составит 550 000 рублей.
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