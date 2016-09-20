Игорь Ларионов будет представлять Лигу Легенд в Северной Америке

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и трехкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов дал согласие стать официальным представителем Лиги Легенд мирового хоккея в Северной Америке.

Игорь Ларионов займется вопросами, связанными с перспективами сотрудничества в сфере популяризации хоккея: ведением переговоров по организации выставочных матчей и участии в них звёзд НХЛ, изучением коммерческого потенциала, а также совместным участием в благотворительных акциях и других проектах, - сообщает пресс-служба Лиги Легенд.

Представляя интересы Лиги Легенд на Западе, Игорь Ларионов поможет североамериканской стороне ближе познакомиться с деятельностью Лиги.

- Лига Легенд – отличный и очень своевременный проект. Первый сезон подтвердил лучшие ожидания. Я, как и многие мои европейские друзья, выступающие за национальные сборные Лиги, поддерживаем идею ее расширения. С удовольствием внесу свой вклад в привлечение североамериканских команд к участию в Лиге Легенд. Такое сближение необходимо; участие команд Канады и США в деятельности Лиги поднимет ее на принципиально новый уровень, – отметил Ларионов.