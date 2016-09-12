Главгосэкспертиза не гарантирует, что заключение по проекту стадиона на Крестовском будет выпущено в ноябре

Главгосэкспертиза России не подтвердила анонсированные министром спорта Виталием Мутко сроки выдачи нового заключения по проекту строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

Как сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе Главгосэкспертизы России, «заключение по этому проекту действительно может появиться в начале ноября, но конечная дата выпуска заключения зависит от качества проекта и наличия замечаний к нему».



Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил журналистам, что арена будет готова уже в декабре 2016 года, а в следующем году на ней сыграет свой матч сборная России. Директор ФИФА по проведению соревнований Колин Смит во время визита в Санкт-Петербург в сентябре также сообщил, что он получил от города «все гарантии», что в декабре строительство будет завершено.

Необходимость в повторном прохождении экспертизы возникла после того, как 10 августа сменился подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, а в проект были внесены очередные изменения. В Главгосэкспертизе «Советскому спорту» пояснили, что процедура прохождения экспертизы не может быть изменена: эксперты должны изучить измененный проект, и если у них возникнут замечания, то проектирвщикам должны будут их устранить. После внесения всех изменений проект снова передается экспертам, которые снова его изучают - и этот цикл может повторяться до тех пор, пока проект не приобретет тот вид, который соответствует всем нормативам и законам.

Стадион на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года, а тестовый матч был запланирован на сентябрь. Арена должна принять игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.

12 сентября на строительной площадке был проведен молебен о благополучном завершении строительства стадиона.