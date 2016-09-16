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Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018. Об этом сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза страны.

Всего в расположение национальной команды главный тренер Данни Блинд вызвал 29 футболистов. Отмечается, что окончательный список будет определён не позднее 30 сентября.

Вратари: Йерун Зут, Мартен Стекеленбург, Мишель Ворм; Яспер Силлессен;

Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Кенни Тете, Йоэл Велтман, Рон Влар, Стефан де Врей, Йетро Виллемс;

Полузащитники: Кевин Стротман, Йорди Класси, Йоррит Хендрикс; Дэви Классен, Квинси Промес, Барт Рамселар, Уэсли Снейдер, Жоржиньо Вейналдум, Вернон Анита, Дэви Проппер;

Нападающие: Стивен Бергейс, Бас Дост, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.

Напомним, сборная Голландии 7 октября сыграет с командой Белоруссии, а через три дня проведет встречу против Франции.

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