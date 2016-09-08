Игорь Захаркин: Важна не игра, важен характер
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о причинах поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сочи» (1:3).
«В очередной раз вынужден констатировать что имея такое количество моментов мы не забиваем, при этом пропускаем простые, совсем не обязательные шайбы. Это не путь к победе. Но я хочу отметить, что ребята борются до конца, нужно сохранить этот боевой дух. Сейчас важна не игра, важен характер. Нам нужна одна победа чтобы парни после такой победы раскрепостились.- сказал Игорь Захаркин после матча с ХК «Сочи».
При этом он отметил, что на фоне слухов о его скорой отставке команда сплотилась вокруг него, и постоянно поддерживает его», - сказал Захаркин.
В среду состоится заседание правления уфимского клуба, на котором основным докладчиком будет Захаркин. Возможно будет принято решение о смене тренера.
Напомним, что «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 1:3.
В первом периоде Захар Арзамасцев открыл счет, однако в оставшееся время южане отличились трижды. Шайбами отметились Бен Максвелл, Андрей Костицын и Андре Петерссон.