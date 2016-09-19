ХК «Сочи» переиграл в гостях «Салават Юлаев»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения столичной команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов: «Барыс» просто прибил ЦСКА, 0:4 – это очень серьезная пощечина

Дмитрий Квартальнов: «Барыс» просто прибил ЦСКА, 0:4 – это очень серьезная пощечина Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения столичной команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о причинах поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сочи» (1:3).

Игорь Захаркин: Важна не игра, важен характер Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о причинах поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сочи» (1:3).

Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:2. Победная шайба на счету капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.

Бросок Мозякина принес «Магнитке» победу над «Слованом» Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:2. Победная шайба на счету капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».

«Локомотив» - «Спартак». Онлайн Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».

Хоккеисты казанского «Барыса» оказались сильнее в матче с московским ЦСКА, разгромив армейцев на домашней арене со счетом 4:0.

«Барыс» прервал победную серию ЦСКА из 10 матчей Хоккеисты казанского «Барыса» оказались сильнее в матче с московским ЦСКА, разгромив армейцев на домашней арене со счетом 4:0.

Хоккеисты «Куньлуня» на домашней арене одержали верх над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

Шайба Мянтюля принесла «Куньлуню» победу над «Нефтехимиком» Хоккеисты «Куньлуня» на домашней арене одержали верх над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

Ничушкин подписал двухлетний контракт с ЦСКА Состав ЦСКА пополнил 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз».

КХЛ. «Адмирал» уступил «Ак Барсу», «Локомотив» сыграет со «Спартаком» и другие матчи

КХЛ. «Адмирал» уступил «Ак Барсу», «Локомотив» сыграет со «Спартаком» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Шайба Ушенина принесла победу «Амуру» над «Ладой» Хабаровский «Амур» взял верх в матче Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (1:0).

Волченков набрал первое очко после возвращения в КХЛ Защитник «Адмирала» Антон Волченков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».