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ХК «Сочи» переиграл в гостях «Салават Юлаев»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Сочи» в гостях переиграли «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе сочинского клуба отметились Бен Максвелл, Андрей Костицын и Андре Петерссон. У уфимской команды отличился Захар Арзамасцев.

Матч

Салават Юлаев - ХК Сочи - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы:

Арзамасцев (Капризов, Воробьёв М.), 17:52 (1:0). Максвелл (Костицын, Скачков), 21:59 (1:1). Костицын (R. Ibragimov, Крикунов), 34:20 (1:2). Петерссон (Скачков), 39:34 (1:3).

Место и дата

20 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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