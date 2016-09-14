«Вольфсбург» – «Боруссия» Д. Гетце и Бартра в стартовом составе гостей
Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Вольфсбурга» на матч 4-го тура чемпионата Германии.
«Вольфсбург»: Кастельс, Родригес, Брума, Волльшайд, Виейринья, Герардт, Блащиковски, Арнольд, Дракслер, Энрике, Марио Гомес.
«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Бартра, Геррейро, Вайгль, Пулишич, Гётце, Дембеле, Обамейянг.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.00 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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