Дмитрий Квартальнов: «Барыс» просто прибил ЦСКА, 0:4 – это очень серьезная пощечина
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения столичной команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Поздравляю «Барыс» с победой. Эта игра стала для нас холодным душем, соперник нас просто «прибил». 0:4 – это очень серьезная пощечина. Мы сегодня были слабее и проиграли по делу. Огорчены результатом и тем, что не забросили ни одной шайбы. Нападающие не сделали ту работу, которую должны были. Нам надо найти себя», – цитирует специалиста официальный сайт «Барыса».
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