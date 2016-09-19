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Дмитрий Квартальнов: «Барыс» просто прибил ЦСКА, 0:4 – это очень серьезная пощечина

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения столичной команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Барыс» с победой. Эта игра стала для нас холодным душем, соперник нас просто «прибил». 0:4 – это очень серьезная пощечина. Мы сегодня были слабее и проиграли по делу. Огорчены результатом и тем, что не забросили ни одной шайбы. Нападающие не сделали ту работу, которую должны были. Нам надо найти себя», – цитирует специалиста официальный сайт «Барыса».

Матч

Барыс - ЦСКА - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Трясунов (Рымарев, Гренц), 2:24 (1:0). Рымарев (Старченко, Семёнов), 26:20 (2:0). Доус (Боченски, Сен-Пьер), 42:27 (3:0). Старченко (Худяков, Трясунов), 55:19 (4:0).

Место и дата

20 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция


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