Virtus.pro сыграют против fnatic в первом матче ESL One NY

Организаторы турнира ESL One New York по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали распределение призового фонда и первые матчи турнира.

Стартовые матчи турнира: Virtus.pro vs. Fnatic, G2 Esports vs. Astralis, Natus Vincere vs. Team Liquid, SK Gaming vs победитель североамериканской квалификации. Групповой стадия турнира пройдет по швейцарской системе.



Распределение призового фонда:



1 место - 125 000 долларов

2 место - 50 000 долларов

3-4 место - 25000 долларов

5 место - 10 000 долларов

6 место 7000 долларов

7 место - 5000 долларов

8 место - 3000 долларов



ESL One New York пройдет с 1 по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира 250 000 долларов.

