Virtus.pro сыграют против fnatic в первом матче ESL One NY
Организаторы турнира ESL One New York по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали распределение призового фонда и первые матчи турнира.
Стартовые матчи турнира: Virtus.pro vs. Fnatic, G2 Esports vs. Astralis, Natus Vincere vs. Team Liquid, SK Gaming vs победитель североамериканской квалификации. Групповой стадия турнира пройдет по швейцарской системе.
Распределение призового фонда:
1 место - 125 000 долларов
2 место - 50 000 долларов
3-4 место - 25000 долларов
5 место - 10 000 долларов
6 место 7000 долларов
7 место - 5000 долларов
8 место - 3000 долларов
ESL One New York пройдет с 1 по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира 250 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически