Кравчук и Кузнецов вышли в четвертьфинал SpbOpen-2016 в парном разряде
В матче первого круга St. Petersburg Open-2016 Константин Кравчук и Андрей Кузнецов обыграли голландцев Уэсли Колхофа и Матве Мидделкопа - 5:7, 6:4, 10:5.
Российский дуэт в 1/4 финала встретится с победителем встречи Александр Бублик/Евгений Донской (оба - Россия) – Лукаш Росол (Чехия)/Карен Хачанов (Россия).
Напомним, турнир проходит с 19 по 25 сентября на «СИБУР АРЕНЕ».
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