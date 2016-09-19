Кравчук и Кузнецов вышли в четвертьфинал SpbOpen-2016 в парном разряде

Дмитрий Турсунов: Может, я задыхаюсь в пятом сете, потому что тоже астматик?

Известный российский теннисист - о возвращении сборной в элиту Кубка Дэвиса, своей карьере и «разрешенном» приеме допинга ведущими игроками.