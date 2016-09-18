Вердаско проиграл Лайовичу и не смог пробиться во второй раунд SpbOpen-2016

Александр Бублик: Хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленьким

Российский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Даниила Медведева (4:6, 0:6).