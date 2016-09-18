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Вердаско проиграл Лайовичу и не смог пробиться во второй раунд SpbOpen-2016

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 Фернандо Вердаско уступил Душану Лайовичу – 6:2, 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 50 минут. Следующим соперником сербского спортсмена станет чех Лукаш Росол, который оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 6:4.

Напомним, турнир проходит с 19 по 25 сентября на «СИБУР АРЕНЕ», призовой фонд которого составляет 923 550 долларов.

Остальные результаты вы можете посмотреть здесь.

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