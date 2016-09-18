Вердаско проиграл Лайовичу и не смог пробиться во второй раунд SpbOpen-2016
В матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 Фернандо Вердаско уступил Душану Лайовичу – 6:2, 3:6, 2:6.
Встреча длилась 1 час 50 минут. Следующим соперником сербского спортсмена станет чех Лукаш Росол, который оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 6:4.
Напомним, турнир проходит с 19 по 25 сентября на «СИБУР АРЕНЕ», призовой фонд которого составляет 923 550 долларов.
Остальные результаты вы можете посмотреть здесь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически