Полузащитник «Реала» преодолел проблемы с сердцем и в ближайшее время приступит к тренировкам

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом бразильский игрок сообщил в своем Twitter.



Ранее сообщалось, что у футболиста были выявлены проблемы с сердцем. Испанские СМИ утверждали, что Силва может завершить карьеру. Отметим, что последний месяц бразилец занимался индивидуально.



«После месяца напряженной работы, очень рад приступить к тренировкам в Вальдебебас», – написал Силва в своем Twitter.



Последний раз игрок выходил на поле в минувшем сезоне, будучи игроком «Марселя», за который он выступал на правах аренды.

Depois de um mês de trabalho intenso, muito feliz por iniciar os treinamentos, amanhã, em Valdebebas; muito animado! pic.twitter.com/bUQnftkSux — Lucas Silva (@16LucasSilva) 19 сентября 2016 г.







