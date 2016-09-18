«Лестер» – «Челси». Муса начнет встречу с первых минут
Стали известны стартовые составы «Лестера» и лондонского «Челси» на матч 3-го раунда Кубка английской лиги.
Отметим, что в составе чемпионов Англии встречу с первых минут начнет экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который перешел в стан «лис» минувшим летом.
«Лестер»: Цилер, Симпсон, Василевски, Морган, Чилвел, Дринкуотер, Кинг, Грей, Шлупп, Муса, Окадзаки.
«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Кэхилл, Давид Луиз, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Лофтус-Чик, Педро, Батшуайи.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.
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