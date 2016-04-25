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«Белогорье» одержало шестую победу подряд в Кубке России, обыграв «Динамо» Краснодар

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты «Белогорья» в матче предварительного этапа Кубка России обыграли краснодарское «Динамо».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).

Таким образом, эта победа стала для подопечных Геннадия Шипулина шестой подряд. В турнирной таблице зоны 3 «Белогорье» продолжает лидерство, набрав 18 баллов. В активе «Динамо» – 9 очков и третье место.

Кубок России. Мужчины. 
Предварительный этап. Зона 3. Белгород

«Динамо» (Краснодар) – «Кристалл» (Белгород) – 0:3 (23:25, 16:25, 22:25).


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