«Белогорье» одержало шестую победу подряд в Кубке России, обыграв «Динамо» Краснодар
Волейболисты «Белогорья» в матче предварительного этапа Кубка России обыграли краснодарское «Динамо».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).
Таким образом, эта победа стала для подопечных Геннадия Шипулина шестой подряд. В турнирной таблице зоны 3 «Белогорье» продолжает лидерство, набрав 18 баллов. В активе «Динамо» – 9 очков и третье место.
Кубок России. Мужчины.
Предварительный этап. Зона 3. Белгород
«Динамо» (Краснодар) – «Кристалл» (Белгород) – 0:3 (23:25, 16:25, 22:25).
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